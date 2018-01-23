Экс-футболиста сборной Украины Допилку жестоко избили во время футзального матча (видео)

Бывший футболист сборной Украины Олег Допилка серьезно пострадал во время матча чемпионата Ужгорода по футзалу, сообщает ТСН.Проспорт.

Допилка, который сейчас выступает за "Минай", вступил в перепалку с соперниками после спорного эпизода. Пытаясь вступиться за партнера по команде, на которого мнгновением ранее налетел вратарь, Допилка получил несколько серьезных ударов от болельщиков, которые начали защищать игроков соперника. Экс-футболиста киевского "Динамо" избивали даже ногами.

После этого случая организаторы соревнований решили остановить матч, а команде "Минай" засчитали победу. В активе Допилки выступления за такие клубы, как: "Динамо", "Кривбасс", "Севастополь", "Говерла" и "Александрия". Кроме того, Олег провел 2 встречи за сборную Украины.

Видео эпизода, начиная с 35-й минуты.