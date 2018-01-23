На Чемпионате мира в России будет использоваться система видеопомощи судьям

Международная федерация футбола (ФИФА) решила использовать систему видеопомощи арбитрам (ВАР) на чемпионате мира 2018 в России.

Об этом сообщает Sky Sports.

«Действительно, ВАР будет использоваться. Здорово, что технологии присутствуют в футболе, поскольку речь идет о справедливости», — сообщил коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

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Система видеопомощи арбитрам использовалась на Кубке конфедерации в 2017 году.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.