На Чемпионате мира в России будет использоваться система видеопомощи судьям
01:44, 23 января 2018
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Система видеопомощи арбитрам использовалась на Кубке конфедерации в 2017 году.
ВАР будет использоваться / фото SkySportsNews
Международная федерация футбола (ФИФА) решила использовать систему видеопомощи арбитрам (ВАР) на чемпионате мира 2018 в России.
Об этом сообщает Sky Sports.
«Действительно, ВАР будет использоваться. Здорово, что технологии присутствуют в футболе, поскольку речь идет о справедливости», — сообщил коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.
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Система видеопомощи арбитрам использовалась на Кубке конфедерации в 2017 году.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в России.
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