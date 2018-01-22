Переход игрока "Шахтера" Фреда в "Манчестер Сити" близится к завершению - СМИ

Переход полузащитника «Шахтера» Фреда в «Манчестер Сити» состоится в ближайшие дни, сообщает журналист Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио.

Сумма трансфера составит 30-40 миллионов евро, сам игрок уже дал свое согласие на переход.

Читайте такжеМхитарян перешел в "Арсенал", а чилиец Санчес стал игроком "МЮ"Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил за хавбека 50,5 миллионов евро, но донецкий клуб настаивает на большей сумме.

Напомним, «Сити» решили подписать Фреда уже этой зимой.

Фред выступает за "Шахтер" с 2013 года.