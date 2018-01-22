Мхитарян перешел в "Арсенал", а чилиец Санчес стал игроком "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" совершили обмен Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна, сообщает Sport Arena со ссылкой на официальные сайты клубов.

Мхитарян подписал с «Арсеналом» долгосрочный контракт, срок которого не разглашается.

"Генрих - совершенный игрок. Он создаёт шансы, хорошо защищается, может покрывать длинные дистанции, он также очень предан. Это игрок, который обладает всеми атрибутами", - сказал главный тренер „Канониров“ Арсен Венгер.

Как часть сделки в обратном направлении - из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед" - проследовал форвард Алексис Санчес.

Ранее СМИ писали о том, что Санчес заключит с "МЮ" контракт на 4,5 года с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.

Также СМИ сообщают, что обмен был произведен без дополнительных доплат от любой из сторон, хотя поначалу "Арсенал" и требовал вдобавок 10 миллионов фунтов.

Напомним, 29-летний Генрих Мхитарян играл за "МЮ" с 2016 года, а до того защищал цвета "Боруссии" (Дортмунд) и "Шахтера".

29-летний Алексис Санчес в предыдущих сезонах был лидером "Арсенала", но в нынешнем сезоне результативность чилийца упала.