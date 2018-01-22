Вратарь "Динамо" Коваль перешел в испанский "Депортиво" (видео)

Испанский «Депортиво» объявил о переходе голкипера киевского «Динамо» Максима Коваля.

Украинский вратарь успешно прошел медосмотр в понедельник утром и подписал соглашение с испанским клубом, сообщает официальный сайт "Депортиво".

«Депортиво» арендовал 25-летнего игрока до конца сезона с опцией выкупа. Контракт Коваля с «Динамо» истекает 30 июня 2020 года. Уже с завтрашнего дня украинец присоединится к тренировочному процессу команды.

Новый клуб Максима Коваля сейчас занимает 18-е место в турнирной таблице испанской Примеры, находясь в зоне вылета.

В нынешнем сезоне Коваль провел за "Динамо" 11 матчей в Премьер-лиге и 5 поединков в Лиге Европы.