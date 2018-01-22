Роналду попросил айфон, чтобы посмотреть на свою разбитую бровь во время матча чемпионата Испании (видео)

11:35, 22 января 2018
Футбол
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Португальский нападающий получил травму, когда забивал свой второй гол в игре с "Депортиво". 

Криштиану Роналду в матче чемпионата Испании разбили бровь / EPA

Мадридский "Реал" в матче 20-го тура чемпионата Испании принимал "Депортиво" и одержал разгромную победу со счетом 7:1.

Форвард "сливочных" Криштиану Роналду, который забил два гола, в конце игры получил травму. В моменте, когда он забивал второй мяч, португалец получил удар в лицо от швейцарского защитника Фабиана Шера. Рассечение брови привело к обильному кровотечению. 

Поднявшись с газона, Роналду попросил у доктора «Реала» айфон – чтобы посмотреть на отражение и оценить свое состояние. Увидев кровь, Криштиану недовольно покачал головой. 

Вернуться на поле в таком виде он не мог из-за правил, поэтому «Реал» играл в меньшинстве (замены были израсходованы).

По словам наставника "Реала" Зинедина Зидана, в раздевалке Роналду наложили 2 или 3 шва. 

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Теги: #Криштиану Роналду разбитая бровь