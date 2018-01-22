Роналду попросил айфон, чтобы посмотреть на свою разбитую бровь во время матча чемпионата Испании (видео)

Мадридский "Реал" в матче 20-го тура чемпионата Испании принимал "Депортиво" и одержал разгромную победу со счетом 7:1.

Форвард "сливочных" Криштиану Роналду, который забил два гола, в конце игры получил травму. В моменте, когда он забивал второй мяч, португалец получил удар в лицо от швейцарского защитника Фабиана Шера. Рассечение брови привело к обильному кровотечению.

Поднявшись с газона, Роналду попросил у доктора «Реала» айфон – чтобы посмотреть на отражение и оценить свое состояние. Увидев кровь, Криштиану недовольно покачал головой.

Вернуться на поле в таком виде он не мог из-за правил, поэтому «Реал» играл в меньшинстве (замены были израсходованы).

По словам наставника "Реала" Зинедина Зидана, в раздевалке Роналду наложили 2 или 3 шва.