Киевское "Динамо" проиграло "Санкт-Галлену" в первом матче 2018 года (видео)

20:19, 19 января 2018
Футбол
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Игра завершилась со счетом 0:2.

Киевское

В испанской "Марбелье", где проводит зимний межсезонный сбор киевское "Динамо", завершился первый матч команды в 2018 году, сообщает официальный сайт клуба.

Киевляне проиграли швейцарскому "Сенкт-Галлену" со счетом 0:2.

Соперник забил по голу в каждом из таймов.

"Динамо" — "Санкт-Галлен" 0:2

Голы: Иттен, 34, Тафер, 87

Стартовый состав "Динамо": Маханьков, Кенджера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Шепелев, Буяльский, Дерлис, Гармаш, Вербич, Хлебас

Второй тайм: Бущан, Морозюк, Хачериди, Кадар, Миколенко, Смирный, Шапаренко, Алибеков, Ротань, Калитвинцев, Беседин

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