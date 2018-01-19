Киевское "Динамо" проиграло "Санкт-Галлену" в первом матче 2018 года (видео)

В испанской "Марбелье", где проводит зимний межсезонный сбор киевское "Динамо", завершился первый матч команды в 2018 году, сообщает официальный сайт клуба.

Киевляне проиграли швейцарскому "Сенкт-Галлену" со счетом 0:2.

Соперник забил по голу в каждом из таймов.

"Динамо" — "Санкт-Галлен" 0:2

Голы: Иттен, 34, Тафер, 87

Стартовый состав "Динамо": Маханьков, Кенджера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Шепелев, Буяльский, Дерлис, Гармаш, Вербич, Хлебас

Второй тайм: Бущан, Морозюк, Хачериди, Кадар, Миколенко, Смирный, Шапаренко, Алибеков, Ротань, Калитвинцев, Беседин