Вратарь луганской "Зари" Лунин согласился перейти в испанский "Реал Сосьедад" - СМИ

Вратарь луганской "Зари" Андрей Лунин из всех имеющихся вариантов продолжения карьеры выбрал Реал Сосьедад, сообщает SportArena со ссылкой на Noticiasdenavarra.com.

У 18-летнего голкипера были варианты продолжить карьеру в других клубах Испании, в том числе интерес проявлял мадридский Реал, однако, как сообщает источник, он выбрал именно басков.

Представители "Реал Сосьедада" уже были в Киеве для переговоров и договорились о сделке на сумму около 3 миллионов евро. Кроме того, на прошлых выходных родители Лунина посещали Сан-Себастьян.

Читайте такжеИспанский "Реал Сосьедад" ведет переговоры с голкипером луганской "Зари" - СМИНакануне другой источник сообщал, что Реал Сосьедад почти достиг договоренности с Зарей, а трансфер обойдется в 2,5 миллиона евро. Сделка должна состояться уже в январе, но остаток сезона Лунин проведет в "Заре" на правах аренды.

Сейчас основным голкипером "Реал Сосьедада" является 25-летний аргентинец Херонимо Рулли, правда, не исключено, что он покинет Страну Басков летом.

Андрей Лунин дебютировал в большом футболе в 2016 году и быстро застолбил за собой роль первого номера "Днепра". Он покинул клуб на правах свободного агента после того, как днепровцы сначала вылетели в Первую лигу, а затем были за долги и неисполнение судебных решений понижены во Вторую.

За "Зарю" он провел 23 матча, 6 из них – в Лиге Европы. В конце отборочного цикла к чемпионату мира-2018 стал вызываться в сборную Украины, но пока ни разу не сыграл за национальную команду на поле.