Пять клубов Первой лиги подали заявки на аттестацию в УПЛ
11:54, 19 января 2018Футбол
296 0
Заявки отправили проактически все лидеры Первой лиги.
На выступления в Премьер-лиге нацелелись сразу пять команд из низшего дивизиона / upl.ua
Практически все лидеры турнирной таблицы чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги подали заявки на прохождение аттестации для участия в УПЛ, сообщает телеканал Футбол.
Этими клубами стали «Арсенал», «Гелиос», «Десна», «Ингулец» и «Колос».
Исключением из числа лидеров турнира - первой 6-ки команд - стала ФК «Полтава».
Решение по клубам будет вынесено в мае, поэтому у команд пока есть время, чтобы решить все проблемы и не повторять ошибки других коллективов в прошлом году.
Согласно регламенту, по итогам сезона в УПЛ напрямую попадет только одна команда из Первой лиги, еще две будут играть переходные матчи с командами, занявшими 10-11 места в Премьер-лиге.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter