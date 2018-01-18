Болельщики "Реала" проголосовали против присутствия в команде Криштиана Роналду

Более двух третей болельщиков мадридского "Реала" пожелвли, чтобы игрок покинул команду в ближайшее время, сообщает AS.

В опросе испанского издания приняли участие 125 тысяч человек. Из них против Криштиану Роналду проголосавали 67,5 процента.

32-летний португалец в нынешнем сезоне забил только 4 гола в ЛаЛиге, что является худшим результатом для игрока с момента прихода в "Реал" в 2009-м году. Во много из-за этого возрастного игрока все меньше хотят видеть в рядах команды болельщики.

Кроме того, лидер сборной Португалии разругался с президентом команды Флорентино Пересом, посчитав себя обманутым. Согласно контракту, он получает оклад в 21 миллион евро в год, в отличие от 50 млн. Месси в "Барселоне" и 36 млн. Неймара во французском ПСЖ.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории "Реала" - 422 гола в 418 играх с впечатляющим средним количеством более одного мяча за игру, а также пять раз выигрывал "Золотой мяч" лучшему футболисту года, в том числе, последних два года.