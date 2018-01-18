Украинская футбольная Премьер-лига заняла 16-е место по посещаемости матчей в Европе

Самым посещаемым европейским чемпионатом по версии ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) стала немецкая Бундеслига, в которой на один поединок в среднем приходят 42388 зрителей, сообщает Sport.ua.

На втором месте – английская Премьер-лига, 35870 фанатов в среднем за матч. На третьем – испанская Примера с 26247 болельщиков в среднем на игре. Итальянская Серия А собирает в среднем по 22830 тифози на матче, а французская Лига 1 – 20499.

УПЛ занимает 16-е место со средней посещаемостью в 8605 зрителей. Украинские фанаты заполняют стадионы на 38,34%. В этом сезоне средняя посещаемость чемпионата – 4300 болельщиков.

Отметим, что данные приведены в период с 2010 по 2017 год.