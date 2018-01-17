Полузащитник "Шахтера" Фред: нам удалось одолеть такую команду, как "Манчестер Сити", так почему бы не справиться и с "Ромой"?

Полузащитник донецкого «Шахтера» Фред рассказал о нагрузках на сборах накануне второй части сезона 2017/18 и шансах пройти «Рому», сообщает официальный сайт горняков.

- Все очень хорошо! Мы должны получать сейчас огромную нагрузку, чтобы быстрее подготовиться к чемпионату и Лиге чемпионов. После длительной паузы это необходимо, и такая интенсивность нам помогает, - оптимистично начал бразилец.

- «Рома» – это очень хороший клуб, и нам надо будет постараться, чтобы победить. Римляне всегда сильны. Когда есть малейшая возможность, мы пересматриваем матчи с их участием. А если говорить о бразильцах, то я знаю несколько футболистов из команды. С Алисоном пока не общался, но говорил с Жуаном Жезусом. Мы пришли к тому, что поединки будут интересными и сложными и что хотелось бы встретиться на поле, подчеркнул бразилец.

А на вопрос, каковы шансы «Шахтера» пройти «Рому», подчеркнул:

"Думаю, достаточно велики. Нам удалось одолеть такую команду, как «Манчестер Сити», так почему бы не справиться и с «Ромой»? Будем все для этого делать: много тренироваться, готовиться и постараемся максимально изучить соперника".

Как сообщал УНИАН,первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» – «Рома» состоится 21 февраля в Харькове на ОСК «Металлист».