На матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Рома" уже продано свыше 15 тысяч билетов

На первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" (Донецк) - "Рома" (Рим, Италия) уже продано свыше 15 тысяч билетов, сообщает Террикон.

Учитывая серьёзный ажиотаж, "горняки" воспользовались анонсированной ранее системой динамических цен и подняли стоимость билетов. К примеру, места за воротами, цена на которые несколько дней назад стартовала от 80 гривен, теперь обойдутся минимум в 150 грн. Отмечается, что спросом пользуются и центральные трибуны.

В донецком клубе не исключают возможность дальнейшей корректировки цен на тикеты. Сейчас билетный офис обрабатывает коллективные заявки от предприятий и фан-представительств "Шахтёра" из разных городов Украины.

Таким образом, "оранжево-чёрные" не сомневаются, что 40-тысячный "Металлист" будет забит под завязку. Благо, есть опыт декабрьской встречи с "Манчестер Сити", когда ни минусовая температура, ни снег не помешали болельщикам заполнить трибуны харьковского стадиона, а "Шахтёр" порадовал своей игрой, сумев в четвертый раз в истории пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, билеты можно приобрести как в кассах стадиона (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных), так и онлайн на сайте "Шахтёра".

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Рома" состоится 21 февраля в Харькове на ОСК "Металлист". Начало игры - в 21.45.