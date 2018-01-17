Командная работа: "Тоттенхэм" забил гол, в котором приняли участие все 11 игроков (видео)

На этих выходных лондонский "Тоттенхэм" разгромил ливерпульский "Эвертон" в рамках очередного тура чемпионата Англии, отправив в его ворота четыре безответных мяча.

Соответствующее видео размещено на официальном твиттере клуба.

Однако, отдельного внимания заслуживает заключительный гол "шпор", забитый на 81 минуте матча. Дело в том, что в его организации приняли участие все одиннадцать игроков команды, которые в то время находились на поле.

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Начал позиционную шедевральную атаку голкипер и по совместительству капитан команды Уго Льорис, а завершил датчанин Кристиан Эриксен ударом в ближний угол после элегантного паса пяткой от молодого Делле Али.

Так, участие в эффектной голевой атаке приняли: Льорис, Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Ваньяма, Дембеле, Эриксен, Алли, Сон и Кейн.

Всего в ней было 14 абсолютно точных пасов. Именно поэтому, у "ирисок" не было никаких шансов.