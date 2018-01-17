Испанский "Реал Сосьедад" ведет переговоры с голкипером луганской "Зари" - СМИ

Клуб высшего дивизиона чемпионата Испании "Реал" Сосьедад обсуждает с голкипером луганской "Зари" Андреем Луниным возможность перехода, сообщает SportArena со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации издания, испанские "бело-голубые" хотят усилиться украинцем предстоящим летом. В клубе допускают возможность ухода основного вратаря Херонимо Рулли и в данный момент заняты поиском его замены.

Также издание сообщает, что "Реал Сосьедад" предлагает Лунину статус первого голкипера команды. Нынешний наставник сан-себастьянцев Эусебио Сакристан в случае ухода Рулли не намерен делать ставку на запасного вратаря Тоньо Рамиреса, хотя и продлил с ним договор до 2019 года.

Учитывая, что контракт Лунина с луганчанами рассчитан до середины 2019-го, "Реал Сосьедаду" необходимо договориться также и с самим клубом насчет перехода. Издание сообщает, что переход украинского вратаря оценивается в 5-6 миллионов евро.

Помимо бело-голубых, интерес к 18-летнему голкиперу проявляют и несколько клубов чемпионата Англии. Однако по информации Mundo Deportivo, сам игрок хочет попробовать свои силы именно в испанском первенстве.

Напомним, ранее генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов заявлял, что Лунин интересен ряду клубов, скауты которых наблюдали за его игрой в этом сезоне. Сам вратарь рассказывал, что прежде отказывался от контрактов с киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", поскольку они не гарантировали ему место в составе.

Лунин перешел в "Зарю" летом прошлого года на правах свободного агента из "Днепра". Ему удалось стать основным голкипером команды и сыграть за нее в 21 матче во всех турнирах.

"Реал Сосьедад" закончил первый круг на 15-м месте в турнирной таблице испанской Примеры. В активе команды Эусебио Сакристана после 19 туров всего 23 очка.