Известный футбольный арбитр Сергей Березка завершил карьеру
17:59, 16 января 2018Футбол
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Рефери не уйдет из футбола и планирует инспектировать матчи.
Березка завершил карьеру арбитра / footboom.com
2018-й футбольный год Премьер-лига начнет без одного из самых авторитетных арбитров последнего десятилетия - Сергей Березка, представитель Киевской области, завершил профессиональную карьеру, сообщает FootBoom.
Инициатором данного решения стал глава Комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи.
За плечами 45-летнего Березки - 104 матча в высшем украинском дивизионе, он входит в "Клуб Сергея Татуляна" (для тех, кто провел 100 и более игр на высшем уровне).
По данным, которыми обладает FootBoom, экс-рефери планирует посвятить себя инспектированию матчей.
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