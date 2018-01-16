Известный футбольный арбитр Сергей Березка завершил карьеру

2018-й футбольный год Премьер-лига начнет без одного из самых авторитетных арбитров последнего десятилетия - Сергей Березка, представитель Киевской области, завершил профессиональную карьеру, сообщает FootBoom.

Инициатором данного решения стал глава Комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи.

За плечами 45-летнего Березки - 104 матча в высшем украинском дивизионе, он входит в "Клуб Сергея Татуляна" (для тех, кто провел 100 и более игр на высшем уровне).

По данным, которыми обладает FootBoom, экс-рефери планирует посвятить себя инспектированию матчей.