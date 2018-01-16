Президент "Реала" разрешил агенту Роналду искать для игрока новый клуб

16:59, 16 января 2018
Футбол
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32-летняя звезда мирового футболу может покинуть "королевский клуб".

Криштиану Роналду установил рекорд Лиги чемпионов / REUTERS

Форвард «Реала» Криштиану Роналду близок к уходу из «королевского» клуба, сообщает Sport.ua со ссылкой на португальский портал Record.

По данным издания, президент «Реала» Флорентино Перес дал агенту португальца Жорже Мендешу карт-бланш на переговоры о трансфере его клиента.

Читайте такжеНеймар стал самым дорогим футболистом мира, Роналду упал в ценеСтоит отметить, что клаусула Роналду составляет 1 миллиард евро, поэтому вряд ли хоть один клуб согласится напрямую выкупить контракт 32-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил звездному португальцу 60 миллионов евро в год.

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Теги: #Роналду будущее в Реале