"Шахтер" отправился на первый сбор в зимнее межсезонье-2018 в турецкий Белек
На первый тренировочный сбор Паулу Фонсека взял 26 игроков.
15 января «горняки» отправились в турецкий Белек, где начнут подготовку к весенней части сезона, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
На первый тренировочный сбор Паулу Фонсека взял 26 игроков:
вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик;
защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо, Николай Матвиенко;
полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Иван Петряк, Александр Пихаленок, Алан Патрик, Марлос, Фред, Бернард, Дентиньо, Тайсон, Дмитрий Гречишкин;
нападающие: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.
Как сообщал УНИАН, "Шахтер" лидирует в чемпионате Украины а также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с итальянской "Ромой".