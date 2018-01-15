"Шахтер" отправился на первый сбор в зимнее межсезонье-2018 в турецкий Белек

15 января «горняки» отправились в турецкий Белек, где начнут подготовку к весенней части сезона, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

На первый тренировочный сбор Паулу Фонсека взял 26 игроков:

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик;

защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо, Николай Матвиенко;

полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Иван Петряк, Александр Пихаленок, Алан Патрик, Марлос, Фред, Бернард, Дентиньо, Тайсон, Дмитрий Гречишкин;

нападающие: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" лидирует в чемпионате Украины а также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с итальянской "Ромой".