Прокуратура Киева подтвердила законность выдвижения Суркиса в члены Исполкома УЕФА

В свежем номере еженедельника «Футбол» опубликованы два документа касательно обвинений главы Мариупольской городской федерации футбола Василия Журавлева в адрес Григория Суркиса, сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на Прессинг.

«Первый документ - запрос, второй - ответ, - пишет главный редактор издания Артем Франков. - Ответ столичной прокуратуры на официальный запрос редакции журнала «Футбол» по поводу скандального обвинения почетного президента ФФУ, вице-президента УЕФА Григория Суркиса, что он, дескать, фальсифицировал результаты голосования регионов за свое повторное выдвижение в члены исполкома УЕФА.

Собственно, Европейский союз футбольных ассоциаций уже привык, что после феерического Евро-2012 в Украине появились совсем другие мастера «пофеерить». Подозреваю, в Ньоне до сих пор недоумевают, перечитывая бредни мариупольского футбольного вожака Василия Журавлева. Но, уверен, еще большее недоумение вызывает у европейских функционеров поведение руководства национальной федерации, которая не только не прекратила этот «цирк на дроті», но и всячески потакала наемному клоуну своим бездействием – в чем вижу и свою вину как члена исполкома. Видите ли, у ФФУ не оказалось нужных документов… Почему не оказалось – это отдельная тема для разговора.

Очень надеюсь, что после публикации официального ответа из прокуратуры этот надутый «компромат» окончательно испустит дух, а доселе бездействовавший комитет ФФУ по этике и честной игре под руководством Франческо Баранки вспомнит, что у него в названии присутствует слово «этика». А то и пропавшие документы поищет – там ведь много чего испарилось, в том числе и по договорным матчам…

Вообще-то, наезды а-ля Журавлев, то есть подобного масштаба, глупости, громогласности и пакостности должны наказываться достаточно сурово – равно как и оцениваться загадочная позиция официальных лиц ФФУ во главе с генеральным секретарем Юрием Записоцким».