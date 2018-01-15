"Динамо" подтвердило переход Кравца в турецкий "Кайсериспор"

28-летний нападающий, воспитанник ДЮФШ «Динамо» (Киев) Артем Кравец продолжит карьеру в клубе турецкой Суперлиги "Кайсериспор", сообщает официальный сайт "Динамо".

Кравец провел свой дебютный официальный матч за первую команду «Динамо» в 2007 году. В клуб он попал в 14-летнем возрасте, пройдя отбор в динамовскую академию.

Артем прокомментировал начало нового этапа в своей карьере:

- Я благодарен футбольному клубу «Динамо», президенту клуба, всем партнерам по команде и тренерам, с кем доводилось работать, а также сотрудникам клуба за все эти годы. «Динамо» для меня стало настоящим родным домом, я провел здесь лучшие годы. Сейчас в моей карьере наступает новый этап, я получил хорошее предложение от другого клуба, и готов принять новый вызов. Хочу выразить отдельную благодарность Игорю Михайловичу Суркису за то, что он пошел навстречу и предоставил возможность перейти прямо сейчас, не дожидаясь окончания сезона. Президент клуба всегда поддерживал меня, даже в самые неудачные периоды моей карьеры в «Динамо». «Динамо» навсегда останется в моем сердце, и я всегда буду болеть за этот, родной для меня, клуб. Спасибо болельщикам, всем, кто поддерживал меня все эти годы.

В текущем сезоне Кравец провел в составе «Динамо» 9 матчей в чемпионате УПЛ (3 гола), 1 матч в Кубке Украины (2 гола) и 5 матчей в еврокубках.

Как сообщал УНИАН, накануне появилась информация, что Артем Кравец в понедельник перейдет в "Кайсериспор".