Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз возглавил сборную Уэльса

Один из лучших футболистов в истории Уэльса, экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз возглавил сборную Уэльса, сообщает Eurosport со ссылкой на The Telegraph.

Футбольная ассоциация Уэльса заключила с Гиггзом четырехлетний контракт.

Райан будет представлен в качестве главного тренера сборной Уэльса на презентации в понедельник.

Гиггз выиграл конкуренцию за тренера сборной у другого легендарного валлийского футболиста – Крэйга Беллами.

В ноябре 2017 года пост тренера сборной Уэльса покинул Крис Коулмен, который не вывел команду на ЧМ-2018.

Райан Гиггз находился без работы с лета 2016 года. Валлиец входил в тренерский штаб Луи ван Гала в «МЮ».