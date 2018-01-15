Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз возглавил сборную Уэльса
11:52, 15 января 2018Футбол
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Экс-полузащитник «МЮ» поведет валлийцев на Евро-2020.
Гиггз заключил контракт на 4 года / manutd.com
Один из лучших футболистов в истории Уэльса, экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз возглавил сборную Уэльса, сообщает Eurosport со ссылкой на The Telegraph.
Футбольная ассоциация Уэльса заключила с Гиггзом четырехлетний контракт.
Райан будет представлен в качестве главного тренера сборной Уэльса на презентации в понедельник.
Гиггз выиграл конкуренцию за тренера сборной у другого легендарного валлийского футболиста – Крэйга Беллами.
В ноябре 2017 года пост тренера сборной Уэльса покинул Крис Коулмен, который не вывел команду на ЧМ-2018.
Райан Гиггз находился без работы с лета 2016 года. Валлиец входил в тренерский штаб Луи ван Гала в «МЮ».
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