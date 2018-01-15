Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз возглавил сборную Уэльса

11:52, 15 января 2018
Футбол
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Экс-полузащитник «МЮ» поведет валлийцев на Евро-2020.

Гиггз в ближайшее время начнет самостоятельную тренерскую карьеру / manutd.com

Один из лучших футболистов в истории Уэльса, экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз возглавил сборную Уэльса, сообщает Eurosport со ссылкой на The Telegraph. 

Футбольная ассоциация Уэльса заключила с Гиггзом четырехлетний контракт.

Райан будет представлен в качестве главного тренера сборной Уэльса на презентации в понедельник.

Гиггз выиграл конкуренцию за тренера сборной у другого легендарного валлийского футболиста – Крэйга Беллами.

В ноябре 2017 года пост тренера сборной Уэльса покинул Крис Коулмен, который не вывел команду на ЧМ-2018.

Райан Гиггз находился без работы с лета 2016 года. Валлиец входил в тренерский штаб Луи ван Гала в «МЮ».

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Теги: #Гиггз сборная Уэльса