Завтра форвард "Динамо" Кравец может подписать контракт с турецким "Кайсериспором"

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец завтра пройдет медосмотр и подпишет контракт с турецким "Кайсериспором" сроком на 2,5 года.

Об этом сообщил турецкий журналист Эртан Сюзгюн, передает "Динамомания".

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В текущем сезоне Артем Кравец провел за "Динамо" 17 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

"Кайсериспор" занимает 5-е место в чемпионате Турции после 17 туров. Напомним, что в этом турецком клубе выступает еще один украинец Александр Кучер.