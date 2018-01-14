Завтра форвард "Динамо" Кравец может подписать контракт с турецким "Кайсериспором"
21:27, 14 января 2018
85 0
В понедельник игрок "Динамо" и сборной Украины проведет медобследование в турецком клубе.
Игрок "Динамо" Артем Кравец может подписать контракт с турецким "Кайсериспором" / dynamo.kiev.ua
Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец завтра пройдет медосмотр и подпишет контракт с турецким "Кайсериспором" сроком на 2,5 года.
Об этом сообщил турецкий журналист Эртан Сюзгюн, передает "Динамомания".
Читайте такжеКапитан сборной Украины Ротань перешел в "Динамо"Отметим, что киевляне отправились на сбор в Испанию без Кравца, у которого летом заканчивается контракт с клубом.
В текущем сезоне Артем Кравец провел за "Динамо" 17 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.
"Кайсериспор" занимает 5-е место в чемпионате Турции после 17 туров. Напомним, что в этом турецком клубе выступает еще один украинец Александр Кучер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter