"Ливерпуль" нанес "Манчестер Сити" первое поражение в текущем сезоне АПЛ

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал на своём поле «Манчестер Сити».

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3, сообщает официальный сайт АПЛ.

В первом тайме команды обменялись голами. На быстрый мяч "Ливерпуля" в исполнении Алекса Окслейда-Чемберлена "Ман Сити" ответил в конце тайма, когда отличился Лерой Сане.

Начало второго тайма было полностью за "Красными". В течение 9 минут "Ливерпуль" забил три мяча - отличились Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах.

Тем не менее, команда Юргена Клоппа не сумела сохранить разгромный перевес в счете. На последних минутах "Ман Сити" забил дважды усилиями Бернарду Силвы и Илкая Гюндогана. Однако победный результат остался за "Ливерпулем" - 4:3.

Таким образом, "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Англии. "Ливерпуль" набрал 47 очков и вышел на третье место в таблице. Кроме того, команда Клоппа одержала четвёртую подряд победу в АПЛ и довела серию без поражений до 14 матчей.

"Манчестер Сити" (62 очка) остается лидером чемпионата Англии.