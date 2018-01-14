Сборная России планировала использовать допинг во время домашнего чемпионата мира 2018 года, сообщает Daily Mail.

Источники, близкие к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, утверждают, что российская сторона собиралась подменять пробы мочи игроков во время турнира, чтобы они могли безнаказанно применять запрещённые вещества.

Читайте такжеИнформатор WADA Родченков назвал фамилии футболистов, которые замешаны в допинговой программе в РоссииФИФА планирует провести расследование этого вопроса и пообщаться с Родченковым в ближайшее время.

Грандиозный скандал может привести к тому, что российская сборная лишится нескольких игроков, и это, вероятно, повлечет за собой призывы отстранить Россию от участия в домашнем чемпионате мира, – считает СМИ.

Ранее в британской прессе сообщалось, что ФИФА подозревает в применении допинга 34 российских игроков, 23 из которых входили в заявку сборной России на ЧМ-2014.