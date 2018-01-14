Со следующего сезона "Динамо" сменит производителя экипировки
13:22, 14 января 2018
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Вскоре у киевлян истекает контракт с Adidas, которая более 20 лет была техническим спонсором клуба.
"Динамо" сменит производителя экипировки / fcdynamo.kiev.ua
В следующем сезоне киевское «Динамо» сменит производителя экипировки.
Вскоре у киевлян истекает контракт с компанией Adidas, которая более 20 лет была техническим спонсором клуба. С начала сезона-2018/2019 «бело-синие» будут получать экипировку от компании New Balance.
Об этом сообщила "Динамомания" со ссылкой на клубный магазин "Динамо".
Американский бренд New Balance уже работает с такими знаменитыми футбольными клубами как "Ливерпуль", "Порту", "Севилья" и "Селтик".
Напомним, что футболисты "Динамо" уже вышли из отпуска и отправились на первый зимний сбор в Испанию.
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