Со следующего сезона "Динамо" сменит производителя экипировки

13:22, 14 января 2018
Футбол
257 0

Вскоре у киевлян истекает контракт с Adidas, которая более 20 лет была техническим спонсором клуба.

В следующем сезоне киевское «Динамо» сменит производителя экипировки. 

Вскоре у киевлян истекает контракт с компанией Adidas, которая более 20 лет была техническим спонсором клуба. С начала сезона-2018/2019 «бело-синие» будут получать экипировку от компании New Balance.

Об этом сообщила "Динамомания" со ссылкой на клубный магазин "Динамо". 

Американский бренд New Balance уже работает с такими знаменитыми футбольными клубами как "Ливерпуль", "Порту", "Севилья" и "Селтик". 

Напомним, что футболисты "Динамо" уже вышли из отпуска и отправились на первый зимний сбор в Испанию

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо экипировка#Динамо технический спонсор#Динамо New Balance