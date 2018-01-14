"Динамо" отправилось на первый зимний сбор в Испанию

«Динамо» оправилось на первый учебно-тренировочный сбор в Испанию. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня утром команда вылетела из Борисполя в Малагу, откуда отправится в Марбелью - место проведения сбора.

Главный тренер столичной команды Александр Хацкевич взял с собой 31 игрока:

Вратари: Бущан, Коваль, Рудько, Маханьков

Защитники: Шабанов, Пантич, Морозюк, Пиварич, Бурда, Хачериди, Миколенко, Кадар, Кенджера, Попов

Полузащитники: Ротань, Вербич, Шепелев, Цыганков, Сидорчук, Гармаш, Гусев, Гонсалес, Буяльский, Шапаренко, Алибеков, Смирный, Калитвинцев

Нападающие: Мораес, Беседин, Русин, Хлебас.

Отсутствует в команде Дьемерси Мбокани. Причина - проблемы со здоровьем у нападающего.

Напомним, что киевляне два дня назад вышли из отпуска. Календарь спаррингов на первом сборе в Марбелье был известен еще ранее.