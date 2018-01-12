Капитан сборной Украины Ротань перешел в "Динамо"
20:41, 12 января 2018
376 0
36-летний футболист подписал с клубом контракт до конца сезона.
Руслан Ротань вернулся в "Динамо" / facebook.com/fcdynamoua
Экс-полузащитник пражской «Славии», капитан национальной сборной Украины Руслан Ротань продолжит карьеру в киевском «Динамо».
Сегодня в офисе ФК «Динамо» был подписан контракт с украинским полузащитником.Об этом информирует официальный сайт «бело-синих».
Сообщается, что соглашение c 36-летним игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.
Стоит отметить, что Ротань уже провел 50 матчей и забил 5 голов за киевскую команду с 2005-го по 2008 год.
Больше всего он известен выступлениями в составе "Днепра", за который он выступал с 1999-го по 2005-й и с 2008-го по 2017 год.
В нынешнем сезоне Руслан провел 7 матчей за «Славию» в чемпионате Чехии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter