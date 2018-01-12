Капитан сборной Украины Ротань перешел в "Динамо"

Экс-полузащитник пражской «Славии», капитан национальной сборной Украины Руслан Ротань продолжит карьеру в киевском «Динамо».

Сегодня в офисе ФК «Динамо» был подписан контракт с украинским полузащитником.Об этом информирует официальный сайт «бело-синих».

Сообщается, что соглашение c 36-летним игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.

Стоит отметить, что Ротань уже провел 50 матчей и забил 5 голов за киевскую команду с 2005-го по 2008 год.

Больше всего он известен выступлениями в составе "Днепра", за который он выступал с 1999-го по 2005-й и с 2008-го по 2017 год.

В нынешнем сезоне Руслан провел 7 матчей за «Славию» в чемпионате Чехии.