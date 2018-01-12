Футболисты "Шахтера" вышли из отпуска

Сегодня первая группа футболистов «Шахтера» прошла медицинское обследование.

Электрокардиография, анализ крови, УЗИ сердца и внутренних органов, рентгенография грудной клетки, а также посещение офтальмолога – весь список процедур, которые необходимо пройти футболистам, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Завтра в столичный диагностический центр отправится вторая группа игроков "Шахтера", а 15 января чемпионы Украины отправятся в Турцию на первый в 2018 году тренировочный сбор.

Напомним, также сегодня вышли из отпуска и футболисты киевского "Динамо", которые на протяжении двух дней пройдут медобследование.