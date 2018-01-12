Бывший тренер "Шахтера" Спиридон возглавил сборную Молдовы

Бывший тренер «Шахтера» Александр Спиридон, входивший в тренерский штаб Мирчи Луческу, возглавил сборную Молдовы.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Молдовы.

Соглашение подписано по схеме «1+1». На тренерском мостике 57-летний специалист сменил Игоря Добровольского, контракт которого истёк 31 декабря.

Отметим, что Александр Спиридон уже тренировал сборную Молдовы. Было это в 2001 году. За пределами Молдовы, помимо российского «Зенита», Спиридон на протяжении 12 лет - с 2004-го по 2016-й - работал в донецком «Шахтёре», где был ассистентом Мирчи Луческу.