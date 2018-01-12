Игроки "Динамо" после отпуска проходят медосмотр, Ротань вместе с ними

Игроки "Динамо" вышли из отпуска и начали проходить медосмотр, сообщает официальный сайт клуба.

Процедура медобследования игроков "Динамо" проходит в два этапа. Сегодня медосмотр прошла первая часть футболистов, завтра все необходимые процедуры пройдут и остальные игроки столичного клуба.

Сегодня утром вместе с первой частью игроков прибыл для прохождения медосмотра 36-летний полузащитник, капитан сборной Украины Руслан Ротань.

По информации "Динамомании", вчера Ротань встретился с президентом киевлян Игорем Суркисом, чтобы обсудить свой переход в "Динамо". Судя по всему, переговоры прошли успешно.

Первый тренировочный сбор киевлян начнется 14 января. "Динамо" отправится в Испанию, где проведет пять контрольных встреч.