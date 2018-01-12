"Реал" готов заплатить 400 миллионов евро за нападающего "ПСЖ" Неймара

Мадридский "Реал" намерен купить нападающего французского "ПСЖ" Неймара и готов потратить на это €400 млн.

Об этом сообщает газета Marca.

По информации издания, "Реал" попытается осуществить сделку летом 2019 года. Отмечается, что для мадридского клуба переход Неймара важен не только из-за звездного статуса игрока, но и с точки зрения противостояния с "Барселоной", за которую бразилец выступал с 2013-го по 2017 год.

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи не намерен продавать нападающего. Однако в составе "Реала" есть ряд игроков, которые могут заинтересовать парижский клуб, в том числе форвард Криштиану Роналду.

Напомним, в августе 2017 года Неймар выкупил свой контракт у "Барселоны" за €222 млн. По данным СМИ, эти деньги бразильцу выделил один из спонсоров "ПСЖ" для обхода правил финансового "фэйр-плей". Контракт Неймара с парижанами рассчитан на пять лет. В нынешнем сезоне бразилец провел 22 матча, в которых забил 20 мячей.