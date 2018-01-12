Сборная Украины сыграет с Саудовской Аравией 23 марта в Испании

Президент федерации футбола Саудовской Аравии принц Адель бин Эззат на встрече с прессой подтвердил проведение спарринга со сборной Украины, сообщает Al Jazeera.

Матч пройдет 23 марта в Испании, где команда Саудовской Аравии будет готовиться к чемпионату мира.

Ранее поединки с Саудовской Аравией и Японией анонсировал и тренер сборной Украины Андрей Шевченко, но тогда еще окончательной договоренности не было.

Сборная Саудовской Аравии вышла на чемпионат мира-2018, где сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Египтом. Команду тренирует известный аргентинец Хуан Антонио Пицци.

Сборная Украины на предстоящем мундиале не сыграет – она заняла только третье место в своей отборочной группе, пропустив вперед Хорватию и Исландию.