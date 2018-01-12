Девять партнеров Ярмоленко по "Боруссии" отравились кебабом на тренировочном сборе

Партнеры Андрея Ярмоленко по дортмундской "Боруссии" массово отравились во время сборов в Испании, сообщает Bild.

К врачам обратились вратари Роман Вайденфеллер, Доминик Райманн и Роман Бюрки, защитники Марк Бартра и Омер Топрак, хавбеки Нури Шахин и Кристиан Пулишич, а также форварды Андре Шюррле и Якоб Ларссен.

Врачи диагностировали у всех вышеперечисленных кишечный грипп. В команде считают, что его причиной стал куриный кебаб, который футболисты употребляли на пляже в Марбелье.

По информации Bild, в четверг все отравившиеся не могли тренироваться, но уже в воскресенье смогут сыграть в матче 18-го тура Бундеслиги против "Вольфсбурга".

Отметим, что "Боруссия" ушла на зимний перерыв на третьем месте в Бундеслиге. Одним из лидеров атак команды с лета является украинец Андрей Ярмоленко.