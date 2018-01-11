"Шахтер" вернул в свои ряды крайнего защитника Матвиенко из "Ворсклы"

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко вернулся в донецкую команду из аренды в "Ворскле", сообщает официальный сайт клуба.

В ближайшие дни 21-летний игрок пройдет медосмотр в стане донетчан. А 15 января Матвиенко отправится вместе с "Шахтером" на первый тренировочный сбор в Турцию.

Читайте также"Ворскла" подписала контракт с экс-форвардом "Черноморца"В составе донецкой команды защитник заменит бразильца Марсио Азеведо, который сегодня ушел в аренду в греческий ПАОК. Главным конкурентом украинца за место в основном составе будет Исмаили, который в первой части сезона провел 25 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.

Сам Матвиенко, комментируя возвращение в стан "оранжево-черных", отметил, что присоединится к команде завтра.

«Очень рад быть в "Шахтере"! Передо мной открываются новые возможности. Теперь все зависит только от меня, моей работы и отдачи, стремления проявить свои лучшие качества. Играя за "Ворсклу", получил огромный опыт. Однозначно это был шаг вперед. Многому научился в полтавском клубе. Сегодня попрощался с ребятами, завтра приеду в Киев», - отметил Матвиенко.