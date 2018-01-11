УЕФА назвал состав символической сборной 2017 года по версии болельщиков

УЕФА на своем официальном сайте назвал состав символической сборной 2017 года по версии болельщиков.

Наибольшее представительство в символической сборной имеет "Реал". Пять футболистов из состава "Королевского клуба" попали в символическую сборную прошлого года. Среди них - форвард Криштиану Роналду, ставший обладателем "Золотого мяча" 2017 года.

Символическая сборная 2017 года:

Вратарь - Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

Защитники - Дани Алвес ("Ювентус" / "ПСЖ"), Серхио Рамос ("Реал"), Джорджио Кьеллини ("Ювентус"), Марсело ("Реал")

Полузащитники - Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал"), Эден Азар ("Челси")

Нападающие - Криштиану Роналду ("Реал"), Лионель Месси ("Барселона")

За кандидатов в общей сложности было отдано 8,8 миллиона голосов. Чаще всего голосовали за Серхио Рамоса — 73,7% от общего числа голосов.

Примечательно, что в символической сборной не нашлось места форварду "ПСЖ" Неймару, который занял 3-е место в борьбе за "Золотой мяч"-2017.