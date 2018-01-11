"Ворскла" подписала контракт с экс-форвардом "Черноморца"

28-летний экс-нападающий одесского "Черноморца" Денис Васин сегодня подписал контракт со своим новым клубом - полтавской "Ворсклой".

Как сообщает офицальный сайт полтавчан, соглашение рассчитано на 1 год.

В текущем сезоне УПЛ Васин сыграл за "Черноморец" 13 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 4 голевых передачи. Васин - универсальный игрок, который может сыграть не только на месте центрфорварда, но и на флангах атаки.

Напомним, что "Ворскла" после 19 туров занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.