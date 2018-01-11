Самый возрастной футболист мира, 50-летний Миура продлил контракт со своим клубом

Самый возрастной на данный момент профессиональный футболист в мире - 50-летний нападающий «Иокогамы» Кадзуйоси Миура — продлил контракт с японским клубом еще на один год, сообщает Kyodo.

26 февраля форварду, выступающему за команду второго дивизиона чемпионата Японии, исполнится 51 год, и он проведет свой 33-й (!) сезон в профессиональном футболе.

Миура начинал карьеру в бразильском «Сантосе», дебютировав на профессиональном уровне в 1986 году. В Европе футболист выступал за «Дженоа» и загребское «Динамо».

В «Иокогаму» он перешел в 2005 году в возрасте 38 лет. В прошлом сезоне форвард провел 12 поединков и забил один мяч.

На счету Миуры также 89 матчей и 55 голов всоставе сборной Японии, выступления за которую он завершил 18 лет назад.