Защитник "Шахтера" Азеведо продолжит карьеру в греческом ПАОКе

Защитник донецкого «Шахтера» Марсио Азеведо на правах аренды перешел в греческий ПАОК.

Соглашение с клубом из Салоников рассчитано до 30 июня 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт греческой команды.

Следует отметить, что контракт бразильца Азеведо с «Шахтером» также заканчивается летом 2018 года.

По информации СМИ, ПАОК возьмет на себя 50% зарплаты Азеведо, который зарабатывает 1,5 миллиона евро в год. Кроме того, «Шахтер» за полугодовую аренду получит 400 тысяч евро.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел за "Шахтер" 6 матчей во всех турнирах.