Защитник "Шахтера" Азеведо продолжит карьеру в греческом ПАОКе
13:50, 11 января 2018
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Бразилец перешел в греческий клуб на правах аренды.
Азеведо продолжит карьеру в ПАОКе / paokfc.gr
Защитник донецкого «Шахтера» Марсио Азеведо на правах аренды перешел в греческий ПАОК.
Соглашение с клубом из Салоников рассчитано до 30 июня 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт греческой команды.
Следует отметить, что контракт бразильца Азеведо с «Шахтером» также заканчивается летом 2018 года.
По информации СМИ, ПАОК возьмет на себя 50% зарплаты Азеведо, который зарабатывает 1,5 миллиона евро в год. Кроме того, «Шахтер» за полугодовую аренду получит 400 тысяч евро.
В текущем сезоне 31-летний игрок провел за "Шахтер" 6 матчей во всех турнирах.
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