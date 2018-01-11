"Барселона" объявила о подписании колумбийского защитника
13:00, 11 января 2018Футбол
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Игроком каталонской команды стал Йерри Мина.
Йери Мина - новичок "Барселоны" / fcbarcelona.com
"Барселона" объявила о подписании еще одного новичка в нынешнее межсезонье. Им стал колумбийский защитник Йерри Мина.
По информации официального сайта команды, футболист подписал контракт с "сине-гранатовыми" до 30 июня 2023 года.
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Напомним, что несколькими днями ранее экс-игрок "Ливерпуля" Филипе Коутиньо присоединился к "Барселоне". Этот трансфер вошел в тройку самых дорогих за историю футбола.
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