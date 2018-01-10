Власти Саудовской Аравии впервые в истории пустят женщин на стадионы

23:30, 10 января 2018
Футбол
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Соответствующий указ вступит в силу 12 января.

Женщин в Саудовской Аравии впервые пустят на футбольные стадионы / arabianbusiness.com

Женщин в Саудовской Аравии на этой неделе впервые допустят на футбольные стадионы. 

Об этом сообщает издание Arabian Business

Соответствующий указ вступит в силу уже 12 января. Женщин начнут допускать на трибуны, но для них оборудуют специальные сектора. 

Футбольные матчи пройдут в разных городах страны уже 12-го, 13-го и 18 января, уточняет издание. 

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Несколько лет назад в Саудовской Аравии женщину арестовали за посещение футбольного матча. Девушка купила билет в интернете и ничего не знала о запрете. 

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Теги: #права женщин в Саудовской Аравии#женщин пустят на футбол в Саудовской Аравии