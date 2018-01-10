Власти Саудовской Аравии впервые в истории пустят женщин на стадионы

Женщин в Саудовской Аравии на этой неделе впервые допустят на футбольные стадионы.

Об этом сообщает издание Arabian Business.

Соответствующий указ вступит в силу уже 12 января. Женщин начнут допускать на трибуны, но для них оборудуют специальные сектора.

Футбольные матчи пройдут в разных городах страны уже 12-го, 13-го и 18 января, уточняет издание.

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Несколько лет назад в Саудовской Аравии женщину арестовали за посещение футбольного матча. Девушка купила билет в интернете и ничего не знала о запрете.