Стало известно, кто возглавит сборную Италии в двух ближайших товарищеских играх

Пока Итальянская федерация футбола не определилась с кандидатурой нового главного тренера сборной Италии, исполняющим обязанности наставника на два ближайших товарищеских матча станет нынешний тренер молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо.

Об этом сообщает Sport Arena.

«У нас весной запланированы матчи против Англии и Аргентины, и это будет главным вопросом после выборов нового президента федерации. Насколько я знаю, тренировать пока будет Ди Бьяджо. Он уже занимается подготовкой», — отметил Дамьяно Томмази, глава профсоюза профессиональных игроков и претендент на пост нового главы федерации.

Как информирует Gazzetta dello Sport, до лета Италия не планирует называть фамилию нового главного тренера, поэтому свой шанс получит Ди Бьяджо. Ранее среди претендентов называли Карло Анчелотти и Антонио Конте.

Напомним, после провала сборной Италии, которая осенью 2017-го впервые за 60 лет не пробилась на чемпионат мира, своего поста лишился тренер Джанпьеро Вентура, а также президент федерации футбола Карло Тавеккьо.

В скором времени должны состояться внеочередные выборы президента и только после этого федерация будет решать вопрос с новым тренером.