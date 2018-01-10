Определился календарь спаррингов "Динамо" на первом сборе

Вице-чемпион Украины «Динамо» проведет пять спаррингов на первом тренировочном сборе в Испании. Пресс-служба киевлян представила календарь контрольных поединков команды Александра Хацкевича.

19 января. «Санкт-Галлен» (Швейцария)

20 января. «Хаугесунд» (Норвегия)

23 января. «Штурм» (Австрия)

26 января. «Осиек» (Хорватия)

27 января. ЦСКА (София, Болгария)

Напомним, перед стартом второй части сезона киевляне могут понести кадровые потери. Центральный защитник «Динамо» Александар Пантич получил предложение от клуба из Серии А.