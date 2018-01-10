Определился календарь спаррингов "Динамо" на первом сборе
17:30, 10 января 2018Футбол
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Киевляне встретятся с австрийским "Штурмом", софийским ЦСКА и хорватским "Осиеком".
"Динамо" узнало всех соперников на первом сборе / facebook.com/fcdynamoua
Вице-чемпион Украины «Динамо» проведет пять спаррингов на первом тренировочном сборе в Испании. Пресс-служба киевлян представила календарь контрольных поединков команды Александра Хацкевича.
19 января. «Санкт-Галлен» (Швейцария)
20 января. «Хаугесунд» (Норвегия)
23 января. «Штурм» (Австрия)
26 января. «Осиек» (Хорватия)
27 января. ЦСКА (София, Болгария)
Напомним, перед стартом второй части сезона киевляне могут понести кадровые потери. Центральный защитник «Динамо» Александар Пантич получил предложение от клуба из Серии А.
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