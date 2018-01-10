"Динамо" потеряет еще одного центрального защитника, который уйдет за 2 миллиона евро

Центральный защитник киевского «Динамо» Александар Пантич перейдет в итальянский клуб СПАЛ, который выступает в Серии А.

Об этом сообщает espreso.rs.

Итальянцы заплатят за серба 2 миллиона евро и в январе он уже перейдет в итальянский клуб.

Читайте также"Бешикташ" официально объявил о трансфере экс-динамовца ВидыПантич перешел в «Динамо» в качестве свободного агента в феврале 2017 года. Всего в киевской команде серб провел 20 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу.

Отметим, что СПАЛ занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Напомним, до этого «Динамо» покинул другой центральный защитник Домагой Вида.