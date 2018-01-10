"Барселона" побила трансферный рекорд "Реала"

Испанская "Бпарселона" сумела побить рекорд своего извечного конкурента - "Реала" - по сумме средств, потраченных на покупку новых футболистов за один сезон.

Об этом сообщает Isport.

Перед началом сезона-2009/2010 президент "Реала" Флорентино Перес затеял громкую трансферную кампанию, которая и по сей день является рекордной для "сливочных".

Читайте такжеНеймар стал самым дорогим футболистом мира, Роналду упал в ценеТогда в "Реал" пришли сразу пять звездных футболистов – Криштиану Роналду, Кака, Карим Бензема, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа. Общая стоимость трансферов составила 257,4 миллионов евро, и до недавнего времени была самой крупной в истории испанского футбола.

Тем не менее, в нынешнем сезоне данный рекорд превзошла "Барселона", которая уже потратила на новых игроков 312,5 миллионов евро. Каталонцы приобрели Усмана Дембеле, Паулиньо, Нельсона Семеду и Филиппе Коутиньо.

Как сообщал УНИАН, после столь дорогих покупок велика вероятность того, что у "Барселоны" не останется средств на реконструкцию домашней арены - "Камп Ноу".