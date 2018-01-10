"Реал" ответит "Барселоне", подписавшей Коутиньо, другим мегатрансфером - СМИ

12:31, 10 января 2018
Футбол
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Мадридский клуб готовит переход в свои ряды лидера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

REUTERS

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Реале», сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, мадридский клуб таким образом хочет ответить на трансфер «Барселоны», которой удалось подписать Филипе Коутиньо.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Мохамед Салах является одним из лидеров в списке бомбардиров, забив 17 голов и сделав 6 голевых передач в 21-м поединке.

При этом египтянин стал лучшим игроком АПЛ в декабре, а также получил титул лучшего игрока 2017 года в Африке.

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Теги: #Салах Реал