"Реал" ответит "Барселоне", подписавшей Коутиньо, другим мегатрансфером - СМИ

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Реале», сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, мадридский клуб таким образом хочет ответить на трансфер «Барселоны», которой удалось подписать Филипе Коутиньо.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Мохамед Салах является одним из лидеров в списке бомбардиров, забив 17 голов и сделав 6 голевых передач в 21-м поединке.

При этом египтянин стал лучшим игроком АПЛ в декабре, а также получил титул лучшего игрока 2017 года в Африке.