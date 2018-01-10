Экс-тренера "Челси" госпитализировали после аварии на ралли "Дакар"

Бывший главный тренер "Челси" и "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш, дебютировавший в знаменитом ралли "Дакар" в классе внедорожников, досрочно завершил участие в ралли-марафоне.

Об этом сообщает Isport.

Автомобиль португальца Виллаша-Боаша и его соотечественника Рубена Фарии попал в аварию во вторник, 9 января, на четвертом этапе ралли-марафона, который стал одним из самых сложных за всю историю легендарного ралли-рейда. Протяженность четвертого этапа составила 330 км, 100 км из которых пришлись на дюны.

Виллаш-Боаш и его штурман Рубен Фариа остановились на 165-м километре, откуда были эвакуированы в лагерь, расположенный в перуанском муниципалитете Сан-Хуан-де-Маркона.

Португалец был доставлен в больницу в связи с болями в спине.

Отметим, что в конце ноября Андре Виллаш-Боаш покинул пост главного тренера китайского СИПГ. До клуба из Шанхая португалец возглавлял российский "Зенит", португальский "Порту", английские "Челси" и "Тоттенхэм".