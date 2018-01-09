Конфискация футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии - Енин
Минюст должен определить соответствующий орган или предприятие, на баланс которого нужно передать объекты, принадлежащие футбольному клубу.
Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявляет, что процесс спецконфискации имущественных прав футбольного клуба "Металлист" (Харьков), который принадлежал олигарху Сергею Курченко, находится на финальной стадии.
Об этом Енин сообщил в интервью "5 каналу".
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"Конфискация футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии, поскольку соответствующее решение о конфискации вступило в силу уже более двух месяцев назад", - сказал он.
"Теперь Министерство юстиции должно определить соответствующий орган или предприятие, на баланс которого надо передать все объекты, принадлежащие футбольному клубу "Металлист", - добавил заместитель генпрокурора.
Как сообщал УНИАН, 3 октября 2017 года министр юстиции Павел Петренко заявил, что Харьковский суд принял решение о спецконфискации имущественных прав футбольного клуба "Металлист", который принадлежал олигарху Курченко.