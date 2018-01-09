Конфискация футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии - Енин

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявляет, что процесс спецконфискации имущественных прав футбольного клуба "Металлист" (Харьков), который принадлежал олигарху Сергею Курченко, находится на финальной стадии.

Об этом Енин сообщил в интервью "5 каналу".

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"Конфискация футбольного клуба "Металлист" находится на финальной стадии, поскольку соответствующее решение о конфискации вступило в силу уже более двух месяцев назад", - сказал он.

"Теперь Министерство юстиции должно определить соответствующий орган или предприятие, на баланс которого надо передать все объекты, принадлежащие футбольному клубу "Металлист", - добавил заместитель генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, 3 октября 2017 года министр юстиции Павел Петренко заявил, что Харьковский суд принял решение о спецконфискации имущественных прав футбольного клуба "Металлист", который принадлежал олигарху Курченко.