"Манчестер Сити" намерен купить одного из лидеров "Шахтера" Фреда

Полузащитник «Шахтера» Фред может перейти в состав «Манчестер Сити» во время зимнего или ближайшего летнего трансферного окна.

Об этом сообщает Manchester Evening News.

Клуб из Манчестера начал работать над трансфером игрока "Шахтера" в этом месяце, но готов подождать до лета. Ожидается, что переговоры проведут зимой, а полноценный трансфер произойдет летом.

Наставник "Ман Сити" Хосеп Гвардиола видит во Фреде замену для Фернандиньо. 32-летний Фернандиньо, который, до перехода в "МС" также выступал за "Шахтер", может скоро продлить контракт с «горожанами». Но тренер, тем не менее, рассчитывает на покупку более молодого игрока.

Трансфер 24-летнего Фреда оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов (33,75 млн евро). Сам игрок ранее заявлял, что ждет звонка от Гвардиолы.

В этом сезоне Фред провел за «Шахтер» 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 голевых передачи.