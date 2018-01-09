Неймар стал самым дорогим футболистом мира, Роналду упал в цене

Самым дорогим футболистом в мире в 2018 году является бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар. Таковы итоги исследования, которое проводил центр CIES Football Observatory. Его специалисты изучили стоимость футболистов ведущих европейских лиг и составили свой рейтинг.

Сообщается, что при исследовании оценивались такие факторы, как возраст игрока, позиция на поле, длительность действующего контракта, выступления за клуб и сборную. Лидером рейтинга стал форвард «ПСЖ» Неймар, чья трансферная стоимость оценивается в 213 миллионов евро. Вторую строчку в списке занял аргентинец Лионель Месси из "Барселоны" (202 млн евро), а третью - нападающий "Тоттенхэма" англичанин Харри Кейн (194,7 млн евро).

А вот действующий обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду занял всего лишь 49-е место с показателем в 80,4 млн евро. В прошлом году португалец был на седьмой строчке рейтинга. На снижение цены повлияло то, что скоро Роналду исполнится 33 года.

Читайте также"ПСЖ" предложил Роналду 300 миллионов евро за 5 летТоп-10 самых дорогих футболистов мира:

1. Неймар («ПСЖ») – 213 миллионов евро

2. Лионель Месси («Барселона») – 202,2 млн

3. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 194,7 млн

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 192,5 млн

5. Пауло Дибала («Ювентус») – 174,6 млн

6. Деле Алли («Тоттенхэм») – 171,3 млн

7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 167,8 млн

8. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 164,8 млн

9. Антуан Гризманн («Атлетико») – 150,2 млн

10. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 147,5 млн

Как сообщал УНИАН, во время отпуска на Мадейре Криштиану Роналду сделал фото со всеми своими трофеями.