Покупка Коутиньо лишила "Барселону" средств на новые трансферы и реконструкцию стадиона

С учетом 120 млн евро, заплаченных "Ливерпулю" за трансфер бразильца Коутиньо, "Барселона" потратила в этом сезоне 312 миллионов на новых игроков - Дембеле (105 миллионов), Паулиньо (4), Семеду (30,5), Деулофеу (12) и Марлона (5), утверждает газета Marca. В ближайшее время эта цифра увеличится еще на 12 миллионов евро после трансфера бразильского защитника Йерри Мины.

Читайте такжеДебют новичка "Барселоны" Коутиньо в составе команды откладывается на три неделиНесмотря на продажу Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона евро, долг "Барселоны" за последний год вырос до 300 миллионов евро.

Поиск клубом новых спонсоров осложняется сложной политической обстановкой в Каталонии.

Сообщается, что если каталонский клуб не найдет выход из сложной финансовой ситуации до конца сезона, то работы по реконструкции стадиона "Камп Ноу" не смогут начаться в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, вчера "Барселона" официально представила Коутиньо в качестве новичка.